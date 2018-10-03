ЕС выделяет свыше 13 млн евро на развитие регионов Азербайджана

Азербайджан и Европейский Союз подписали в Баку соглашение "О финансирование программы действий по Азербайджану", сообщает министерство экономики Азербайджана.

Документ подписали министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев и глава бакинского представительства ЕС Кестутис Янкаускас.

Соглашение предусматривает усиление конкурентоспособности плодоовощного сектора в Ленкораньском экономическом районе (юг Азербайджана), а также поддержку улучшению бизнес и инвестиционного климата.

ЕС является одним из основных торговых партнеров Азербайджана. По итогам 2017 года на долю ЕС пришлось 42% внешнеторговых операций Азербайджана, а по итогам 8 месяцев 2018 года этот показатель достиг 43,5%.

В настоящее время в Азербайджане осуществляют свою деятельность более 1,5 тыс. компаний из стран ЕС, а инвестиции ЕС в экономику Азербайджана за последние 6 лет составили около $16 млрд.

Как ранее сообщалось, Европейский Союз выделит свыше 13 млн евро на развитие регионов Азербайджана. "С целью сокращения разрыва между Баку и остальными регионами страны ЕС выделит свыше 13 млн евро на развитие регионов Азербайджана. Одним из регионов который получит поддержку, является Ленкорань (юг страны)», - подчеркнули ранее в представительстве.

Б.Рустамбеков