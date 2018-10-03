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Дальнее зарубежье 03.10.2018 10:45

На индонезийском острове Сулавеси после землетрясения и цунами началось извержение вулкана

Вулкан Сопутан начал извергаться в среду утром на острове Сулавеси, в районе которого на прошлой неделе произошло мощное землетрясение, унесшее жизни более 1,2 тыс. человек, сообщает агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП).

Власти пока не объявляли эвакуацию, однако повысили уровень опасности для районов, прилегающих к вулкану: местным жителям рекомендовано избегать этой зоны.

Также власти предупредили экипажи самолетов об угрозе пепла, выбрасываемого вулканом. Столб пепла от Сопутана поднимается на высоту до 6 км.

Вулкан Сопутан располагается на северо-восточной оконечности острова Сулавеси.

В минувшую пятницу на Сулавеси произошло землетрясение магнитудой 7,5, за которым последовала серия подземных толчков магнитудой до 6,1, вызвавших разрушительное цунами.

По последним данным, число погибших превышает 1,2 тыс. человек.

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Тэги: ИНДОНЕЗИЯ, СУЛАВЕСИ, ВУЛКАН, ИЗВЕРЖЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]