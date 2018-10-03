Доходы ГНФАР в январе-сентябре от продажи прибыльной нефти Азербайджана с блока АЧГ и конденсата с Шах-Дениз превысили $7,4 млрд

Поступления в Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) от продажи прибыльной нефти с блока Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ) и конденсата с месторождения Шах-Дениз в январе-сентябре 2018 года составили $7 млрд 401 млн, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в фонде.
«В январе–сентябре ГНФАР от продажи прибыльной нефти Азербайджана с блока АЧГ и конденсата с месторождения Шах-Дениз составили $7 млрд 401 млн. В том числе от продажи конденсата с месторождения Шах-Дениз в фонд за отчетный период поступило $115 млн», - отметили в фонде.
По данным ГНФАР, в целом, с 2001 года по 1 октября 2018 года от продажи прибыльной нефти Азербайджана с блока АЧГ в ГНФАР поступило $135 млрд 887 млн.
Контракт на разработку месторождений Азери, Чираг и глубоководной части Гюнешли был подписан 20 сентября 1994 года и вступил в силу 12 декабря того же года.
Срок действия данного соглашения истекал в 2024 году. Однако, 14 сентября 2017 года в Баку состоялось подписание нового контракта на разработку блока АЧГ, рассчитанного до 2050 года.
По новому контракту доля британской BP (оператор проекта) составляет 30,37%, SOCAR (25%), американских Chevron (9,57%), ExxonMobil (6,79%), индийской ONGC (2,31%), японских Inpex Corp. (9,31%) и ITOCHU Oil (3,65%), норвежской Statoil (7,27%), турецкая TPAO (5,73%).
Инвестиции в рамках нового соглашения оцениваются $43 млрд на период до 2050 года. Объем добычи нефти планируется более 500 млн тонн.
Контракт на разработку месторождения Шах-Дениз был подписан в Баку 4 июня 1996 года и ратифицирован Милли Меджлисом 17 октября того же года. Участниками проекта "Шах-Дениз" являются: BP (оператор, 28,8%), Petronas (15,5%), SOCAR (16,7%), "ЛУКОЙЛ" (10%), NICO (10%), TPAO (19%)
В Нефтяном фонде Азербайджана, созданном в декабре 1999 года, аккумулируются доходы от реализации нефтяных контрактов, в частности от реализации прибыльной нефти и газа государства, транзитные тарифы за транспортировку нефти и газа по территории страны, от аренды госимущества и т.д.
Н.Аббасова
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