Вице-спикер парламента Армении заявил, что вопрос о внеочередных выборах и кандидате на пост премьера не решен

Окончательное решение о сроках проведения внеочередных парламентских выборов в Армении и выдвижения кандидата на пост главы правительства не принято, заявил в среду вице-спикер парламента, представитель партии "Процветающая Армения" Микаел Мелкумян.

"На встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном договоренностей не достигнуто. Мы заслушали информацию правительства, намерения правительства. Были аргументы и контраргументы. Правительство осталось при своем мнении, что внеочередные выборы в парламент должны состояться в декабре. Но договоренностей не достигнуто ни по какому вопросу", - сказал М.Мелкумян журналистам.

"Наша позиция - выборы должны состояться в мае-июне 2019 года, должен быть принято новый Избирательный кодекс, нужен адаптационный период, который предоставит всем политическим силам равные возможности для подготовки к выборам, необходим также политический консенсус", - добавил представитель "Процветающей Армении".

Ранее Н.Пашинян заявил, что встретился со спикером парламента Арой Баблояном, представителями партий "Процветающая Армения", "Дашнакцутюн", Республиканской партии и сообщил, что в ближайшие дни подает в отставку.

"Я встретился с председателем парламента Ара Баблояном и представителями партий "Процветающая Армения", "Дашнакцутюн", Республиканской партии. Я заявил, что существует в стране политический кризис и надо его преодолеть", - сказал Н.Пашинян на митинге в парке Национального Собрания в Ереване, отметив, что проинформировал парламентариев, что "в предстоящие дни" подаст в отставку.

Вместе с тем, Н.Пашинян отметил, что на встрече со спикером и членами партий ему сказали, что парламентские силы не будут выдвигать своего кандидата, что, по мнению премьер-министра, может спровоцировать новый кризис.

"Если вдруг парламентские силы выдвинут своего кандидата на пост премьера, то это приведет к соответствующей острой реакции народа. Это неуместный шаг. На встрече мне сказали, что воспринимают послание народа и с уважением относятся к этому посланию. Мне сказали, что не собираются выдвигать своего кандидата", - отметил Н.Пашинян.

Со своей стороны пресс-секретарь возглавляемой экс-президентом Армении Сержем Саргсяном Республиканской партии Армении Эдуард Шармазанов заявил, что окончательное решение о сроках проведения внеочередных парламентских выборов и выдвижения кандидата на пост премьер-министра страны пока не принято.

"По вопросу конкретных сроков проведения внеочередных выборов конкретного и окончательного решения нет. На встрече каждый выразил свою позицию. Была подчеркнута необходимость уважения независимости парламента", - сказал Э.Шармазанов "Интерфаксу" по итогам встречи с премьером Армении Н.Пашиняном.

По его словам, единственное, "о чем мы договорились - это то, что ни о чем не договорились".

"Мы подчеркнули, что необходим диалог и взаимные уступки. К окончательному решению ни по одному из вопросов мы не пришли", - заявил Э.Шармазанов.

В минувший вторник президент Армении Армен Саркисян по предложению Н.Пашиняна подписал указы об увольнении всех министров и губернаторов, представляющих партии "Процветающая Армения" и "Дашнакцутюн". Указы размещены на сайте президента.

После прихода к власти Н.Пашиняна правительство Армении было сформировано представителями партии премьера "Гражданский договор" и блока "Елк". Партия "Дашнакцутюн" получила портфели министра сельского хозяйства и министра экономического развития и инвестиций. Партия "Процветающая Армения", которую возглавляет один из богатейших людей Армении Гагик Царукян, получила портфели министра спорта и по делам молодежи, МЧС, министра энергетических инфраструктур и природных ресурсов.