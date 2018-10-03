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ТЭК 03.10.2018 10:40

Азерэнержи в январе-сентябре незначительно увеличило выработку электроэнергии

ОАО "Азерэнержи" (государственный монополист по производству электроэнергии в Азербайджане) в январе-сентябре 2018 года произвело 16 млрд 639 млн кВт/ч электроэнергии, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в обществе.

Как сообщалось, в январе-сентябре 2017 года "Азерэнержи" выработало 16 млрд 565 млн кВт/ч электроэнергии. Таким образом, за 9 месяцев текущего года рост выработки составил 0,44%.

"В сентябре 2018 года «Азерэнержи» произвело 1,6 млрд кВт/час электроэнергии, что на 3,6% ниже показателя сентября 2017 года", - отметили в обществе.

В 2017 году "Азерэнержи" произвело 20 млрд 29,9 млн кВт/ч электроэнергии.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АЗЕРЭНЕРЖИ, ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ, ВЫРАБОТКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]