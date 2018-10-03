Азерэнержи в январе-сентябре незначительно увеличило выработку электроэнергии

ОАО "Азерэнержи" (государственный монополист по производству электроэнергии в Азербайджане) в январе-сентябре 2018 года произвело 16 млрд 639 млн кВт/ч электроэнергии, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в обществе.

Как сообщалось, в январе-сентябре 2017 года "Азерэнержи" выработало 16 млрд 565 млн кВт/ч электроэнергии. Таким образом, за 9 месяцев текущего года рост выработки составил 0,44%.

"В сентябре 2018 года «Азерэнержи» произвело 1,6 млрд кВт/час электроэнергии, что на 3,6% ниже показателя сентября 2017 года", - отметили в обществе.

В 2017 году "Азерэнержи" произвело 20 млрд 29,9 млн кВт/ч электроэнергии.

Б.Рустамбеков