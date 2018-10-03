Госнефтефонд Азербайджана начал покупку золота у AzerGold, уже приобрел около 350 кг

Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) начал покупку золота у ЗАО "AzerGold", сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в фонде.

«Госнефтефонд с сентября 2018 года начал закупку золота у AzerGold. Общий объем приобретенного золота составил 11,156 тыс. тройских унций или 347 кг», - сообщили в фонде.

По данным ГНФАР, объем золота, который фонд приобретет у AzerGold до конца 2018 года, "будет зависеть от объемов производства золота компанией".

ГНФАР с начала 2012 года начал покупать золото. Золотые запасы Госнефтефонда по состоянию на 30 июня 2018 года составляли 32 тыс. 974,21 кг (1 млн 60 тыс. 145,51 тройских унций).

ЗАО «AzerGold» создано указом президента Азербайджана Ильхама Алиева от 11 февраля 2015г. Общество занимается изучением, исследованием, разведкой, разработкой и управлением золотоносных и железорудных участков Гарадаг, Човдар, Гейдаг, Дагкесемен, участка Кохнемеден и бассейна Кюрякчай.

За период с апреля 2017 года и по сентябрь 2018 года доходы ЗАО «AzerGold» от экспорта и продажи драгметаллов на международных рынках, включая 93 тыс. унций золота, составили 205 млн манатов ($120,8 млн по текущему курсу).

В Нефтяном фонде Азербайджана аккумулируются доходы от реализации нефтяных контрактов, в частности от реализации прибыльной нефти государства, транзитные тарифы за транспортировку нефти и газа по территории страны, от аренды госимущества и т.д.

Н.Аббасова