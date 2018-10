"AccessBank" объявил тендер на страховые услуги

"AccessBank" приглашает заинтересованные компании принять участие в тендере.

Тендер обьявлен на Directors and Officers Liability и Bankers Blanket Bond (Electronic and computer crime включительно), Directors and Officers Liability и Third Part Liability.

Компании, заинтересованные в участии в тендере, могут обратиться по электронному адресу [email protected] либо по номеру: (+994 55) 201 07 98 для получения подробной информации.

Срок окончания представления конвертов с ценовыми предложениями: 09 октябрь 2018 года.