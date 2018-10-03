"AccessBank" объявил тендер на страховые услуги

"AccessBank" приглашает заинтересованные компании принять участие в тендере.
Тендер обьявлен на Directors and Officers Liability и Bankers Blanket Bond (Electronic and computer crime включительно), Directors and Officers Liability и Third Part Liability.
Компании, заинтересованные в участии в тендере, могут обратиться по электронному адресу [email protected] либо по номеру: (+994 55) 201 07 98 для получения подробной информации.
Срок окончания представления конвертов с ценовыми предложениями: 09 октябрь 2018 года.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»