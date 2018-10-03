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Дальнее зарубежье 03.10.2018 11:43

В Финляндии началась забастовка против планов правительства упростить процедуру увольнения работников малых предприятий

В Финляндии в среду в полночь началась 24-часовая политическая забастовка работников транспорта, торговли, пищевой промышленности, социальной сферы.

Бастующие протестуют против разработанного правительством законопроекта, упрощающего процедуру увольнения работников малых предприятий.

По данным портала телерадиовещания Yle, забастовка затронула сотни компаний, охваченных профсоюзами промышленных предприятий, пищевой промышленности, услуг, социальной сферы, здравоохранения и других.

Газета Helsingin Sanomat отмечает, что сильнее всего забастовка скажется на деятельности технологических компаний, профсоюзы которых охватывают 40 предприятий с общей численностью в 33 тыс работников. Она отразится на работе таких крупных фирм, как судостроительная компания Meyer Turku, сталелитейные компании Outokumpu и SSAB, а также лесопромышленная компания UPM.

СМИ предупреждают, что в магазинах может ощущаться нехватка ряда продовольственных товаров в связи с участием в акции 15 таких известных предприятий, как Atria, HKScan, Olvi, Sinebrychoff, Hartwall, Saarioinen и кондитерского отдела Fazer. В акции протеста не будут принимать участие работники молочной и хлебопекарной промышленности, а также сотрудники птицефабрик. Поэтому многим жителям в этот день придется вместо мяса крупных животных перейти на куриное мясо.

Ожидается нехватка медсестер и сиделок, поэтому врачам придется перенести ряд запланированных ранее операций.

С перебоями работает столичное метро, пригородные поезда, в некоторых городах автобусное сообщение.

Профсоюзы подчеркивают, что забастовка является политической, не направленной против работодателей. "Она направлена против правительства страны, действия которого могут подорвать статус и права работников", - пишет, в частности Helsingin Sanomat.

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Тэги: ФИНЛЯНДИЯ, УВОЛЬНЕНИЯ, ЗАБАСТОВКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]