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Регион 03.10.2018 12:00

Грузия получила $500 тыс. от Госдепа США на борьбу с пропагандой недружественных стран

Госдепартамент США выделил грузинскому правительству $500 тыс. на борьбу с пропагандой, которую осуществляют недружественные Грузии страны, сообщил в среду на брифинге глава грузинского правительства Мамука Бахтадзе.

"Мы вместе с нашим стратегическими партнером разработали очень важный план действий для противостояния этой агрессивной пропаганде, осуществляемой со стороны недружественных нам стран. Выделенные Госдепартаментом средства будут направлены на укрепление наших стратегических коммуникаций", - сказал М.Бахтадзе.

По его словам, средства будут переданы действующему в Грузии Информационному центру НАТО и ЕС, они будут способствовать информированию населения "о благах евроатлантической интеграции".

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ГРУЗИЯ, США, ПРОПАГАНДА, ДЕНЬГИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]