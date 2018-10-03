Грузия получила $500 тыс. от Госдепа США на борьбу с пропагандой недружественных стран

Госдепартамент США выделил грузинскому правительству $500 тыс. на борьбу с пропагандой, которую осуществляют недружественные Грузии страны, сообщил в среду на брифинге глава грузинского правительства Мамука Бахтадзе.

"Мы вместе с нашим стратегическими партнером разработали очень важный план действий для противостояния этой агрессивной пропаганде, осуществляемой со стороны недружественных нам стран. Выделенные Госдепартаментом средства будут направлены на укрепление наших стратегических коммуникаций", - сказал М.Бахтадзе.

По его словам, средства будут переданы действующему в Грузии Информационному центру НАТО и ЕС, они будут способствовать информированию населения "о благах евроатлантической интеграции".