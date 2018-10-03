Новак: есть потенциал дальнейшего роста мировых цен на нефть

Мировые цены на нефть имеют потенциал дальнейшего роста, сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак.

"Сейчас потенциал роста есть в связи с неопределенностью, но окончательный тренд будет зависеть от договоренности в ноябре", - сказал он.

Новак добавил, что, в частности, большую неопределенность на рынке вносит ситуация с возможностью введения санкций в отношении Ирана. "Ситуация с Ираном несет большие неопределенности для рынка, которые не отражают фундаментальный характер и носят негативный характер для рынка и роста экономики", - отметил министр.

Как сообщалось, на ноябрь запланирована встреча министерского мониторингового комитета ОПЕК+.