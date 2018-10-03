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ТЭК 03.10.2018 11:45

Новак: есть потенциал дальнейшего роста мировых цен на нефть

Мировые цены на нефть имеют потенциал дальнейшего роста, сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак.

"Сейчас потенциал роста есть в связи с неопределенностью, но окончательный тренд будет зависеть от договоренности в ноябре", - сказал он.

Новак добавил, что, в частности, большую неопределенность на рынке вносит ситуация с возможностью введения санкций в отношении Ирана. "Ситуация с Ираном несет большие неопределенности для рынка, которые не отражают фундаментальный характер и носят негативный характер для рынка и роста экономики", - отметил министр.

Как сообщалось, на ноябрь запланирована встреча министерского мониторингового комитета ОПЕК+.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА-РОСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]