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Регион 03.10.2018 11:47

Республиканская партия Армении предлагает провести парламентские выборы в мае 2019 года

Республиканская партия Армении, возглавляемая экс-президентом страны Сержем Саргсяном, на встрече с премьер-министром Николом Пашиняном в минувший вторник предложила провести внеочередные парламентские выборы в мае 2019 года, заявил в среду зампред партии Армен Ашотян.

"Премьеру был предложен компромиссный вариант - выборы проводятся в мае 2019 года. До этого необходимо реформировать Избирательный кодекс, проинформировать международных наблюдателей, предоставить время остальным партиям для подготовки к выборам, стабилизировать ситуацию", - сказал А.Ашотян журналистам в среду.

По его словам, решение не выдвигать со стороны Республиканской партии кандидата на пост премьер-министра Армении "могло бы стать частью этого пакета".

"Премьер сказал, что он готов говорить обо всем, кроме декабря. Очевидно, он нашел очень остроумную формулировку для представления своего единоличного политического решения", - отметил А.Ашотян.

В 105-местном парламенте Армении представлены четыре фракции. Фракция Республиканской партии имеет 50 депутатских мандатов.

Руководимая одним из крупнейших предпринимателей Гагиком Царукяном фракция "Царукян" имеет 31 мандат.

Фракция "Дашнакцутюн" представлена 7 депутатами.

Фракция "Елк" сформирована партией Н.Пашиняна "Гражданский договор", партией "Светлая Армения" и партией "Республика", которой руководит экс-премьер Арам Саркисян. Ей принадлежат 9 мандатов.

Восемь депутатов не включены в какую-либо фракцию. После смены власти в Армении они покинули фракцию Республиканской партии.

Между тем, президент Армении А.Саркисян инициирует консультации с премьером Н.Пашиняном и спикером парламента Арой Баблояном о принятом парламентом республики законопроекте "О регламенте Национального Собрания", затрудняющие роспуск высшего законодательного органа страны и проведение внеочередных парламентских выборов.

Ранее Н.Пашинян заявил, что встретился со спикером парламента, представителями партий "Процветающая Армения", "Дашнакцутюн", Республиканской партии и сообщил, что в ближайшие дни подает в отставку.

"Я встретился с председателем парламента Ара Баблояном и представителями партий "Процветающая Армения", "Дашнакцутюн", Республиканской партии. Я заявил, что существует в стране политический кризис и надо его преодолеть", - сказал Н.Пашинян на митинге в парке Национального Собрания в Ереване, отметив, что проинформировал парламентариев, что "в предстоящие дни" подаст в отставку.

Вместе с тем, Н.Пашинян отметил, что на встрече со спикером и членами партий ему сказали, что парламентские силы не будут выдвигать своего кандидата, что, по мнению премьер-министра, может спровоцировать новый кризис.

"Если вдруг парламентские силы выдвинут своего кандидата на пост премьера, то это приведет к соответствующей острой реакции народа. Это неуместный шаг. На встрече мне сказали, что воспринимают послание народа и с уважением относятся к этому посланию. Мне сказали, что не собираются выдвигать своего кандидата", - отметил Н.Пашинян.

Со своей стороны пресс-секретарь Республиканской партии Эдуард Шармазанов заявил, что окончательное решение о сроках проведения внеочередных парламентских выборов и выдвижения кандидата на пост премьер-министра страны пока не принято.

По его словам, единственное, "о чем мы договорились - это то, что ни о чем не договорились".

"Мы подчеркнули, что необходим диалог и взаимные уступки. К окончательному решению ни по одному из вопросов мы не пришли", - заявил Э.Шармазанов.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ПАРТИЯ, ВЫБОРЫ, СРОКИ


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