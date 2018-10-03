Казахстан планирует в 2019г увеличить экспорт газа в Китай примерно вдвое - до 10 млрд куб. м

Казахстан планирует в 2019 году увеличить экспорт газа в Китай примерно до 10 млрд куб. м, сообщил журналистам министр нефти страны Канат Бозумбаев.

Он отметил, что в 2018 году ожидаются поставки газа в Китай на уровне 5 млрд куб. м, в следующем году будет "примерно в два раза больше".