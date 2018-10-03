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ТЭК 03.10.2018 11:47

Казахстан планирует в 2019г увеличить экспорт газа в Китай примерно вдвое - до 10 млрд куб. м

Казахстан планирует в 2019 году увеличить экспорт газа в Китай примерно до 10 млрд куб. м, сообщил журналистам министр нефти страны Канат Бозумбаев.

Он отметил, что в 2018 году ожидаются поставки газа в Китай на уровне 5 млрд куб. м, в следующем году будет "примерно в два раза больше".

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КАЗАХСТАН, КИТАЙ, ГАЗ, ЭКСПОРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]