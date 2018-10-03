Казахстан в октябре восстановит добычу нефти до 1,8 млн б/с с 1,65 млн б/с в сентябре

Казахстан в октябре планирует восстановить добычу нефти до 1,8 млн б/с по сравнению с 1,65 млн б/с в сентябре, сообщил журналистам министр нефти страны Канат Бозумбаев.

Министр отметил, что в августе-сентябре страна добывала 1,65 млн б/с, что на 170-200 тыс. б/с меньше, чем летом, что связано с ремонтами.

По словам К.Бозумбаева, Казахстан способен добывать 1,85 млн б/с.