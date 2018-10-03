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ТЭК 03.10.2018 11:48

Казахстан в октябре восстановит добычу нефти до 1,8 млн б/с с 1,65 млн б/с в сентябре

Казахстан в октябре планирует восстановить добычу нефти до 1,8 млн б/с по сравнению с 1,65 млн б/с в сентябре, сообщил журналистам министр нефти страны Канат Бозумбаев.

Министр отметил, что в августе-сентябре страна добывала 1,65 млн б/с, что на 170-200 тыс. б/с меньше, чем летом, что связано с ремонтами.

По словам К.Бозумбаева, Казахстан способен добывать 1,85 млн б/с.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КАЗАХСТАН, НЕФТЬ, ДОБЫЧА, РОСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]