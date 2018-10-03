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СНГ 03.10.2018 12:01

Спасенный после пяти дней поисков якутский пилот упавшего вертолета отказался от госпитализации

Пилот упавшего в Якутии вертолета Robinson, который пять дней ждал в ущелье спасения, отказался от госпитализации, и, по оценке медиков, не нуждается в экстренной медицинской помощи.

"Мы готовы были оказать ему экстренную помощь, но, к счастью, она не понадобилась - он находится в хорошем состоянии. Осмотрели его сразу в аэропорту, измерили давление, прослушали сердце и прочее. У мужчины нет обморожений. Пилот оказался очень опытным человеком", - сообщила агентству "Интерфакс - Дальний Восток" главный врач Момской центральной районной больницы (куда доставили спасенного) Ираида Харлампьева.

Пилот рассказал врачам, что сделал из снега что-то вроде укрытия, это помогло ему выжить в сложных погодных условиях и не погибнуть от холода.

"Спал он короткими промежутками и постоянно двигался, разминал пальцы рук и ног, делал зарядку, чтобы не замерзнуть. А когда услышал гул вертолета, то сразу помчался на звук. Сейчас он стремится домой к родным", - отметила И.Харлампьева.

Пилот вылетает на Ан-26 в Якутск в сопровождении врача.

Как сообщалось, 29 сентября частный вертолет совершил жесткую посадку в Момском районе Якутии. Находившийся на борту капитан воздушного судна сообщил, что находится в ущелье и передал свои координаты. Воздушные поиски неоднократно приостанавливались из-за погодных условий. Наземная группа на вездеходах не прекращала поиски, пытаясь найти ущелье.

К поискам дополнительно были подключены еще три добровольца из села Сасыр.

Утром 3 октября на место вылетел вертолет со спасателями службы спасения, которые с воздуха обнаружили капитана живым.

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Тэги: РОССИЯ, ЯКУТИЯ, ПИЛОТ, СОСТОЯНИЕ


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