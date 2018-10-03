Турция назначила нового генконсула в Нахчыван - МИД Азербайджана

Глава управления государственного протокола МИД Азербайджана Парвин Мирзазаде принял в среду нового генерального консула Турции в г.Нахчыван Мехмета Эмина Кираза, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.
«М.Э.Кираз представил П.Мирзазаде консульский патент о назначении генеральным консулом в Нахчыван», - говорится в сообщении.
П.Мирзазаде пожелал дипломату успехов в деятельности.
Ф.Исазаде
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