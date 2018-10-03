Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9681 RUR   0.026 GBR   2.2094 TRY   0.2832

Цена на нефть

    $/bbl WTI   75.23 Brent   84.80

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 18° 26° Завтра 18° 27° 5 Окт 12° 21° 6 Окт 11° 17°

Внешняя политика 03.10.2018 12:32

Турция назначила нового генконсула в Нахчыван - МИД Азербайджана

Глава управления государственного протокола МИД Азербайджана Парвин Мирзазаде принял в среду нового генерального консула Турции в г.Нахчыван Мехмета Эмина Кираза, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.

«М.Э.Кираз представил П.Мирзазаде консульский патент о назначении генеральным консулом в Нахчыван», - говорится в сообщении.

П.Мирзазаде пожелал дипломату успехов в деятельности.

Ф.Исазаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: НАХЧЫВАН, ТУРЦИЯ, ГЕНКОНСУЛ


Похожие новости


Анкара и Баку приняли решение о совместном увеличении экспортного потенциала и развития туризма Нахчывана Азербайджан и Турция обсуждают строительство ж/д Карс-Нахчыван Ректор Арзурумского университета избран почетным доктором Нахчыванского государственного университета В Нахчыванской АР Азербайджана отмечена годовщина создания Турецкой Республики Нахчыванскую АР Азербайджана посетил новый посол Турции Нахчыванскую АР Азербайджана посетил посол Турции

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]