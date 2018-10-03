Фракция "Альянс патриотов Грузии", имеющая в парламенте Грузии шесть мест, может в ближайшее время прекратить существование в связи с решением выйти из нее Нато Чхеидзе, жены бизнесмена Зазы Окуашвили, обвиняемого в коррупции.

На пленарном заседании парламента в среду Н.Чхеидзе заявила, что покидает фракцию в связи с "необоснованными обвинениями" со стороны властей в отношении З.Окуашвили.

"В моей бывшей фракции, к сожалению, поддерживают эти необоснованные нападки властей на моего мужа", - сказала Н.Чхеидзе.

Дело в отношении владельца табачной компании "Омега групп" З.Окуашвили стало резонансным в Грузии в ходе проходящей избирательной кампании перед выборами президента страны, которые пройдут 28 октября.

После требования властей к З.Окуашвили выплатить в госбюджет задолженность "Омеги групп" в размере 51 млн лари (около $20 млн), бизнесмен, живущий в Лондоне, в интервью телеканалу "Рустави 2" обвинил власти Грузии, за которыми, по его словам, стоит лидер правящей партии "Грузинская мечта" миллиардер Бидзина Иванишвили, в нападках на его бизнес. В частности, З.Окуашвили заявил, что власти страны, якобы потребовали от него выплачивать в фонд правящей партии 2,5 тетри (около $0,01) за каждую произведенную пачку сигарет.

По словам владельца "Омега групп", ему пришлось передать наличными представителям властей $4 млн под гарантии продолжения бизнеса.

Со своей стороны спикер парламента Грузии Ираклий Кобахидзе назвал эти обвинения З.Окуашвили "абсурдными и смешными", заявив журналистам, что "в прокуратуре (...) ждут его на допрос".

Лидер "Альянса патриотов Грузии" в парламенте Ина Инашвили заявила в среду на пленарном заседании, что в парламенте обязательно найдется один депутат, который вступит во фракцию.

Партия "Альянс патриотов Грузии" выступает за сближение Грузии с Россией. Лидеры партии в 2018 году трижды посещали Москву, где встречались с российскими депутатами.