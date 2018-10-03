Учрежден Координационный совет азербайджанских диаспорских организаций Франции

Координационный совет действующих во Франции азербайджанских диаспорских организаций учрежден в Париже, сообщает Госкомитет по работе с диаспорой Азербайджана.

Совет учрежден на прошедшем во французской столице собрании соотечественников.

Координатором Совета избран председатель действующей в Нанте Азербайджано-Французской культурной ассоциации Тогрул Зейналов.

"На мероприятии обсуждались вопросы, связанные с проблемами проживающих во Франции азербайджанцев, диаспорской деятельностью, пропагандой Азербайджана в мире, информированием французской общественности об армяно-азербайджанском конфликте", - отмечается в сообщении.

Ф.Исазаде