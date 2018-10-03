Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9681 RUR   0.026 GBR   2.2094 TRY   0.2832

Цена на нефть

    $/bbl WTI   75.23 Brent   84.80

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 18° 32° Завтра 19° 27° 5 Окт 13° 21° 6 Окт 12° 18°

Диаспора 03.10.2018 15:56

Учрежден Координационный совет азербайджанских диаспорских организаций Франции

Координационный совет действующих во Франции азербайджанских диаспорских организаций учрежден в Париже, сообщает Госкомитет по работе с диаспорой Азербайджана.

Совет учрежден на прошедшем во французской столице собрании соотечественников.

Координатором Совета избран председатель действующей в Нанте Азербайджано-Французской культурной ассоциации Тогрул Зейналов.

"На мероприятии обсуждались вопросы, связанные с проблемами проживающих во Франции азербайджанцев, диаспорской деятельностью, пропагандой Азербайджана в мире, информированием французской общественности об армяно-азербайджанском конфликте", - отмечается в сообщении.

Ф.Исазаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ФРАНЦИЯ, ДИАСПОРА, КООРДИНАЦИЯ


Похожие новости


Азербайджанцы Франции осудили поддержку мэром Парижа акции армян в поддержку Карабаха Французские сенаторы осудили избиение армянами двух активистов азербайджанской диаспоры в Париже Азербайджан готовит письмо протеста Национальной ассамблее Франции Азербайджан вручил ноту протеста Франции за избиение двух активистов диаспоры в Париже Азербайджанская сторона расследует инцидент с избиением активистов диаспоры во Франции, в котором замешан и местный депутат

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]