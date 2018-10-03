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Дальнее зарубежье 03.10.2018 17:17

Британия вступила в самую сложную фазу переговоров по Brexit, полагает Мэй

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в среду призвала Консервативную партию и всю нацию объединиться, указав на то, что страна теперь имеет дело с самой сложной фазой переговоров по Brexit.

"Одна из причин, почему нам необходимо быть сплоченными, состоит в том, что мы вступаем в самую сложную фазу переговоров", - сказала премьер на конференции Консервативной партии в Бирмингеме.

"То, что мы предлагаем, очень непросто для Евросоюза, но если мы будем держаться вместе и стоять на своем, я уверена, что мы сможем добиться сделки, которая будет на пользу британцам", - подчеркнула она.

По словам Т.Мэй, если британцы не смогут объединиться, то "мы (Великобритания -ИФ) рискуем остаться совсем без Brexit".

Между Британией и ЕС продолжаются споры о том, как достигнуть взаимовыгодной сделки об условиях выхода Великобритании из Евросоюза.

В ходе референдума в июне 2016 года большинство жителей Британии (51,9%) высказались за выход страны из состава ЕС. Ожидается, что Великобритания и ЕС в октябре-ноябре 2018 года завершат переговоры и согласуют договоренность о выходе Великобритании из ЕС. Однако в последнее время политики все реже высказывают убежденность в том, что этот срок удастся соблюсти.

Великобритания официально завершит процесс выхода из Евросоюза 29 марта 2019 года.

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Тэги: БРИТАНИЯ, ПРЕМЬЕР, BREXIT, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]