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ТЭК 03.10.2018 16:02

Сотрудничество России и ОПЕК полезно для всех участников нефтяного рынка - Путин

Совместная работа РФ и ОПЕК по балансировке рынка нефти пошла на пользу всем его участникам, и это сотрудничество необходимо расширять, заявил президент России Владимир Путин.

"Я хотел бы отметить, что в последние годы у нас сложились очень плодотворные контакты и эффективное взаимодействие. Мне кажется, что наша совместная работа пошла на пользу всем участникам рынка. Это касается и производителей и потребителей", - сказал В.Путин в ходе переговоров с генеральным секретарем картеля Мохаммедом Баркиндо, в которых также принял участие министр энергетики РФ Александр Новак.

Президент также призвал расширять сотрудничество РФ и ОПЕК, а не только балансировать рынок нефти.

В свою очередь, М.Баркиндо отметил, что договоренности, достигнутые странами ОПЕК+, были бы невозможны без участия российского лидера. Он напомнил, что в ходе договоренностей ОПЕК+ удалось объединить 25 стран - производителей нефти и прийти к консенсусу.

"Вне зависимости от того, какие формы приобретет это сотрудничество, мы ожидаем, что Российская Федерация будет и дальше играть лидирующую роль в нашей организации", - сказал М.Баркиндо.

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Тэги: РОССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ОПЕК, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]