Сотрудничество России и ОПЕК полезно для всех участников нефтяного рынка - Путин

Совместная работа РФ и ОПЕК по балансировке рынка нефти пошла на пользу всем его участникам, и это сотрудничество необходимо расширять, заявил президент России Владимир Путин.

"Я хотел бы отметить, что в последние годы у нас сложились очень плодотворные контакты и эффективное взаимодействие. Мне кажется, что наша совместная работа пошла на пользу всем участникам рынка. Это касается и производителей и потребителей", - сказал В.Путин в ходе переговоров с генеральным секретарем картеля Мохаммедом Баркиндо, в которых также принял участие министр энергетики РФ Александр Новак.

Президент также призвал расширять сотрудничество РФ и ОПЕК, а не только балансировать рынок нефти.

В свою очередь, М.Баркиндо отметил, что договоренности, достигнутые странами ОПЕК+, были бы невозможны без участия российского лидера. Он напомнил, что в ходе договоренностей ОПЕК+ удалось объединить 25 стран - производителей нефти и прийти к консенсусу.

"Вне зависимости от того, какие формы приобретет это сотрудничество, мы ожидаем, что Российская Федерация будет и дальше играть лидирующую роль в нашей организации", - сказал М.Баркиндо.