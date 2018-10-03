Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по факту ранения егерей в заповеднике

Прокуратура Масаллинского района Азербайджана возбудила уголовное дело по факту ранения браконьером Ильгаром Самедовых двух егерей на территории Национального парка Гызылагадж.

По информации Генеральной прокуратуры республики, дело возбуждено по статье 315.2 (Применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти) УК Азербайджана.

«В качестве подозреваемого лица задержан и передан следствию житель села Кочакли Масаллинского района Ильгар Самедов», - отмечается в сообщении Генпрокуратуры.

Как сообщалось ранее, И.Самедов на территории Национального парка ранил из охотничьего ружья егерей Арифа Джафарова и Беюкиши Гарашова и скрылся с места происшествия. В последствии он был задержан правоохранительными органами.

Минэкологии и природных ресурсов отмечает, что И.Самедов занимался браконьерством.

Ф.Исазаде