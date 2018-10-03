Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9681 RUR   0.026 GBR   2.2094 TRY   0.2832

Цена на нефть

    $/bbl WTI   75.23 Brent   84.80

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 18° 32° Завтра 19° 27° 5 Окт 13° 21° 6 Окт 12° 18°

Происшествия 03.10.2018 16:05

Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по факту ранения егерей в заповеднике

Прокуратура Масаллинского района Азербайджана возбудила уголовное дело по факту ранения браконьером Ильгаром Самедовых двух егерей на территории Национального парка Гызылагадж.

По информации Генеральной прокуратуры республики, дело возбуждено по статье 315.2 (Применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти) УК Азербайджана.

«В качестве подозреваемого лица задержан и передан следствию житель села Кочакли Масаллинского района Ильгар Самедов», - отмечается в сообщении Генпрокуратуры.

Как сообщалось ранее, И.Самедов на территории Национального парка ранил из охотничьего ружья егерей Арифа Джафарова и Беюкиши Гарашова и скрылся с места происшествия. В последствии он был задержан правоохранительными органами.

Минэкологии и природных ресурсов отмечает, что И.Самедов занимался браконьерством.

Ф.Исазаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЕГЕРИ, ПРОКУРАТУРА, ДЕЛО

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]