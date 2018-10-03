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ТЭК 03.10.2018 16:06

Спрос на нефть в мире в обозримом будущем будет расти, главным образом за счет АТР - Путин

Спрос на нефть в мире в обозримом будущем будет расти, главным образом за счет стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии Российской энергетической недели.

"В обозримом будущем спрос на нефть будет расти, и главным образом, за счет потребителей в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Хотя и в Европе растет, конечно, и на американском континенте", - сказал он.

По его словам, обеспечить прогресс мировой энергетики и энергетическую безопасность всей планеты может только глобальное партнерство, работа по общим, одинаковым для всех правилам. "И конечно прозрачный, конструктивный диалог участников рынка без политической подоплеки", - подчеркнул В.Путин.

"Баланс спроса и предложения на нефтяном рынке, достигнутый благодаря соглашению с ОПЕК, подтверждает правильность такого подхода. Россия и дальше будет продвигать диалог нефтедобывающих стран, чтобы обеспечить стабильность нефтяной конъюнктуры, создать условия для устойчивого развития отрасли, для реализации долгосрочных инвестиционных планов", - добавил В.Путин.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, СПРОС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]