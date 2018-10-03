Европа и Россия считают сделку с Ираном элементом стабильности в мире - Путин

Европа, как и Россия, видит в договоренностях по иранской ядерной программе элемент стабильности в мировой политике, заявил президент России Владимир Путин.

"Европа хочет исполнять взятые на себя международные обязательства, как мы понимаем наших европейских партнеров, в данном случае в отношении иранской ядерной сделки и видит в этом, так же как и мы, элемент стабильности в мировых делах, что так или иначе отражается и на мировой экономике", - сказал он на пленарной сессии Российской энергетической недели.