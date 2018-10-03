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Регион 03.10.2018 17:47

Европа и Россия считают сделку с Ираном элементом стабильности в мире - Путин

Европа, как и Россия, видит в договоренностях по иранской ядерной программе элемент стабильности в мировой политике, заявил президент России Владимир Путин.

"Европа хочет исполнять взятые на себя международные обязательства, как мы понимаем наших европейских партнеров, в данном случае в отношении иранской ядерной сделки и видит в этом, так же как и мы, элемент стабильности в мировых делах, что так или иначе отражается и на мировой экономике", - сказал он на пленарной сессии Российской энергетической недели.

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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, ЕВРОПА, ИРАН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]