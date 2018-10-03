После победы над ИГИЛ в Сирии не должно остаться иностранных войск - Путин

Необходимо стремиться к тому, чтобы в Сирии не было вооруженных сил третьих стран после победы над терроризмом, включая и Россию, заявил в среду президент РФ Владимир Путин.
"Мы исходили из того, что мы, тем не менее, сотрудничаем в Сирии с американскими партнерами в борьбе с терроризмом, в борьбе с ИГИЛ , но по мере того, как ИГИЛ перестает существовать на территории Сирии, никакого другого объяснения (иностранного военного присутствия - ИФ), даже за рамками международного права, не существует", - заявил он, выступая на пленарной сессии "Российской энергетической недели".
В.Путин продолжил: "Что, на мой взгляд, можно сделать и к чему мы все должны стремиться? Мы должны стремиться к тому, чтобы вообще никаких войск иностранных третьих государств на территории Сирии не было. Вот к этому и нужно двигаться".
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
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