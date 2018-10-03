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Дальнее зарубежье 03.10.2018 18:19

Путин: РФ и Турция работают над реализацией соглашения по Сирии при поддержке Ирана

Москва и Анкара работают над реализацией соглашения по Сирии, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы сейчас действительно активно работаем над реализацией этих соглашений", - сказал В.Путин, выступая на пленарном заседании форума "Российская энергетическая неделя".

Он отметил, что эта работа будет продолжаться и дальше при поддержке Ирана.

В.Путин добавил, что соглашение по Идлибу между Россией и Турцией является хорошей сделкой.

"Это очень хорошая сделка между Россией и Турцией в данном случае, потому что это предотвратило очередное кровопролитие", - сказал президент.

В.Путин напомнил, что Россия и Турция договорились создать демилитаризованную зону внутри зоны деэскалации в районе города Идлиб.

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Тэги: РОССИЯ, ТУРЦИЯ, ИРАН, СИРИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]