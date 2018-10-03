Путин: РФ и Турция работают над реализацией соглашения по Сирии при поддержке Ирана

Москва и Анкара работают над реализацией соглашения по Сирии, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы сейчас действительно активно работаем над реализацией этих соглашений", - сказал В.Путин, выступая на пленарном заседании форума "Российская энергетическая неделя".
Он отметил, что эта работа будет продолжаться и дальше при поддержке Ирана.
В.Путин добавил, что соглашение по Идлибу между Россией и Турцией является хорошей сделкой.
"Это очень хорошая сделка между Россией и Турцией в данном случае, потому что это предотвратило очередное кровопролитие", - сказал президент.
В.Путин напомнил, что Россия и Турция договорились создать демилитаризованную зону внутри зоны деэскалации в районе города Идлиб.
Пашинян опять заговорил про вето на вступление Азербайджана в ОДКБ и создание оперативной связи с президентом Алиевым
Азербайджан исключил сотрудника латвийского турагентства из «черного списка» по Карабаху
Учрежден Координационный совет азербайджанских диаспорских организаций Франции
ING повысил прогноз цены Brent в IV квартале до $85 с $75 за баррель
Текущий экспорт нефти из Саудовской Аравии - 7,7 млн б/с, добыча в ноябре ожидается чуть выше
Германия и Франция предоставят Грузии 74 млн евро кредитов на поддержку реформ в энергетике
Президент Азербайджана поручил подготовить концепцию по восстановлению историко-культурного заповедника «Баскал»
Полиция Баку задержала подозреваемого в краже драгоценностей на 30 тыс. манатов
Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по факту ранения егерей в заповеднике
ЕС выделяет свыше 13 млн евро на развитие регионов Азербайджана
Большинство британских министров выступают за заключение торгового соглашения с ЕС
ГААД получит около 11 млн манатов на строительство автодороги на севере Азербайджана
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
Ценные подарки от Bakcell первым 50 абонентам, посетившим новый Центр Продаж и Обслуживания компании в Загатале
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»