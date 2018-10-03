Азербайджан исключил сотрудника латвийского турагентства из «черного списка» по Карабаху

МИД Азербайджана исключил сотрудника латвийского турагентства «IMPRO Travels LTD» Харийса Эглиенса из «Списка лиц, незаконно посетивших оккупированные территории Азербайджанской Республики».

«Гражданин Латвии, сотрудник турагентства «IMPRO Travels LTD» Харийс Эглиенс направил письмо в МИД Азербайджана с просьбой исключить его имя из «Списка лиц, незаконно посетивших оккупированные территории Азербайджанской Республики», - отмечает азербайджанское внешнеполитическое ведомство.

Х.Эгелиенс в своем письме отметил, что в октябре 2015 года он отправился в Нагорный Карабах, не зная о вытекающих из этого шага последствиях. Он подчеркнул, что этот визит не означал проявление неуважения к азербайджанскому государству и народу. «Выражая сожаление в связи с визитом, Х.Эглиенс отметил, что своей поездкой он ни в коем случае не предполагал содействовать так называемому самопровозглашенному режиму на оккупированных территориях Азербайджана», - подчеркивает МИД.

Сотрудник турагентства отметил, что в будущем не будет посещать оккупированные азербайджанские территории без получения соответствующего согласия со стороны правительства Азербайджана.

«Х.Эглиенс попросил разрешения для посещения нашей страны в будущем. После изучения его обращения было принято решение исключить его имя из списка лиц, нежелательных для посещения страны», - указывает МИД.

Ф.Исазаде