Тереза Мэй заявила, что военные акции для спасения людей не должны зависеть только от решений СБ ООН из-за России с ее правом вето

Премьер-министр Великобритании Терезы Мэй, выступая в среду на конференции консервативной партии, заявила, что силовые акции, направленные на защиту людей, нельзя отдавать на откуп Совета Безопасности ООН, где заседает Россия, способная использовать право вето.

Соответствующие заявления Т.Мэй прозвучали в рамках критики лидера оппозиционной лейбористской партии Джереми Корбина.

"Он (Дж.Корбин - ИФ) говорит, что военная акция, для спасения жизней имеет право на осуществление лишь с одобрения Совета Безопасности ООН, что, по сути дела, дает России (возможность - ИФ) использовать право вето. Я говорю: "Нет. Мы не можем отдать нашу совесть Кремлю", - сказала Т.Мэй.

При этом она напомнила, что Великобритания присоединилась к союзникам для ударов по Сирии в 2018 году в ответ на применение сирийскими властями химоружия.

"Он (Корбин) говорит: сильная НАТО просто-напросто провоцирует Россию. Я говорю: "Нет. Она гарант нашей свободы и безопасности", - заявила Т.Мэй.