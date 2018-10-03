Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9681 RUR   0.026 GBR   2.2094 TRY   0.2832

Цена на нефть

    $/bbl WTI   75.23 Brent   84.80

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 18° 32° Завтра 19° 27° 5 Окт 13° 21° 6 Окт 12° 18°

Дальнее зарубежье 03.10.2018 18:01

Тереза Мэй заявила, что военные акции для спасения людей не должны зависеть только от решений СБ ООН из-за России с ее правом вето

Премьер-министр Великобритании Терезы Мэй, выступая в среду на конференции консервативной партии, заявила, что силовые акции, направленные на защиту людей, нельзя отдавать на откуп Совета Безопасности ООН, где заседает Россия, способная использовать право вето.

Соответствующие заявления Т.Мэй прозвучали в рамках критики лидера оппозиционной лейбористской партии Джереми Корбина.

"Он (Дж.Корбин - ИФ) говорит, что военная акция, для спасения жизней имеет право на осуществление лишь с одобрения Совета Безопасности ООН, что, по сути дела, дает России (возможность - ИФ) использовать право вето. Я говорю: "Нет. Мы не можем отдать нашу совесть Кремлю", - сказала Т.Мэй.

При этом она напомнила, что Великобритания присоединилась к союзникам для ударов по Сирии в 2018 году в ответ на применение сирийскими властями химоружия.

"Он (Корбин) говорит: сильная НАТО просто-напросто провоцирует Россию. Я говорю: "Нет. Она гарант нашей свободы и безопасности", - заявила Т.Мэй.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ПРЕМЬЕР, ООН, ПОЗИЦИЯ


Похожие новости


Тереза Мэй считает неуместным одновременно с Brexit проводить дебаты о руководстве правящей партии - СМИ Британские консерваторы обсуждали отставку Мэй - СМИ Британский премьер не согласна на компромисс с ЕС по вопросам Brexit Мэй выразила соболезнования в связи с обрушением моста в Генуе Тереза Мэй: угроза терроризма в Великобритании находится на высоком уровне Премьер Великобритании надеется на ускорение переговорного процесса по Brexit

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]