Аргументы Трампа по поставкам СПГ в Европу не работают - Путин

Президент РФ Владимир Путин заявил о несостоятельности аргументов президента США Дональда Трампа относительно поставок сжиженного природного газа (СПГ) в Европу, отметив в то же время, что Д.Трамп борется за интересы своей страны.
"Аргумент, по-моему, не очень работает. Я понимаю Дональда, он борется за интересы своей страны, за интересы своего бизнеса, и правильно делает", - сказал В.Путин, выступая на пленарном заседании форума "Российская энергетическая неделя".
"Я бы на его месте поступал так же", - добавил он.
Так президент РФ прокомментировал позицию Д.Трампа относительно того, что Европе лучше закупать СПГ у Америки вместо России, так как США обеспечивают их защиту.
В.Путин отметил, что американский газ на европейском рынке на 30% дороже, чем российский. "Это не немножко. Это много, даже запредельно много. Невозможно к реализации, по сути дела", - сказал он.
Президент заметил, что есть рынки, на которых этот газ может быть эффективным.
По его мнению, нужно искать совместные подходы, чтобы создать благоприятные условия на рынке, в том числе и для добычи газа на территории США. "Это можно делать, согласовывая политику, а не просто навязывая какие-то решения своим партнерам", - сказал В.Путин.
Президент подчеркнул, что позиция США относительно закупок газа в обмен на защиту также не является правильным аргументом. "Она приводит к тому, что европейцы сейчас заговорили о большей независимости в оборонной сфере", - сказал В.Путин.
Президент выразил уверенность, что многое по этому вопросу будет скорректировано. "Жизнь очень многое скорректирует", - сказал российский лидер.
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