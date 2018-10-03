Путин: наша позиция очень ответственная - балансировка рынка нефти, и мы добились этого

Позиция России очень ответственная - балансировка рынка нефти, и страны ОПЕК+ добились этого, заявил на пленарной сессии в рамках "Российской энергетической неделе" президент РФ Владимир Путин.
"Что касается сокращения добычи, удержания профиля - это ведь всё инструменты, это не самоцель. Целью является балансировка на рынке. Когда мы с нашими друзьями и коллегами из ОПЕК договорились о сокращении добычи, то речь шла именно об этом. Речь шла о том, чтобы запасы сократить избыточные, сбалансировать рынок. Потому что ведь дело не в доходах нефтяных компаний для того, чтобы кто-то набивал себе карманы, а дело в состоянии отрасли, чтобы появились ресурсы для инвестиционных целей и инвестпроектов, - сказал президент. - Речь шла о том, что, если рынок не будет сбалансирован, то возникнет ситуация, которая неизбежно приведет к сокращению инвестиций, и как результат, в конечном итоге это всё выльется в дефицит на рынке, и резкому скачку цен".
"Наша позиция была и является очень ответственной. Речь шла, повторяю, о балансировке рынка, и мы добились этого результата. Мы, действительно, с генеральным секретарем (генеральным секретарем ОПЕК Мохаммедом Баркиндо - ИФ) встречались, достаточно подробно говорили о нашем сотрудничестве. Я хочу обратить ваше внимание на то, что, наверное, впервые в истории все участники подобных договоренностей выполнили свои обещания", - отметил он.
"Россия, в частности, взяла на себя обязательства сократить добычу на 300 тыс. баррелей, мы это сделали, так же, как и все другие участники договоренностей", - подчеркнул В.Путин.
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