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СНГ 03.10.2018 16:30

Скрипаль - шпион и предатель Родины, заявляет Путин

Скандал со Скрипалями искусственно раздувается, сам Сергей Скрипаль - предатель родины, заявил президент России Владимир Путин.

"Что касается Скрипалей, то этот очередной шпионский скандал искусственно раздувается", - сказал глава государства, выступая на пленарном заседании "Российской энергетической недели" в Москве в среду.

"Я вижу, что некоторые ваши коллеги проталкивают теорию, что господин Скрипаль чуть ли не правозащитник какой-то. Он просто шпион. Предатель Родины. Есть такое понятие - предатель Родины. Вот он - один из них", - отметил президент.

"Представьте себе: вдруг у вас возникает человек, который предает свою страну. Как вы к нему отнесетесь? Любой здесь сидящий представитель любой страны? Он просто подонок - вот и все", - подчеркнул В.Путин.

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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, СКРИПАЛЬ, ОЦЕНКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]