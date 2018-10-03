Скрипаль - шпион и предатель Родины, заявляет Путин

Скандал со Скрипалями искусственно раздувается, сам Сергей Скрипаль - предатель родины, заявил президент России Владимир Путин.

"Что касается Скрипалей, то этот очередной шпионский скандал искусственно раздувается", - сказал глава государства, выступая на пленарном заседании "Российской энергетической недели" в Москве в среду.

"Я вижу, что некоторые ваши коллеги проталкивают теорию, что господин Скрипаль чуть ли не правозащитник какой-то. Он просто шпион. Предатель Родины. Есть такое понятие - предатель Родины. Вот он - один из них", - отметил президент.

"Представьте себе: вдруг у вас возникает человек, который предает свою страну. Как вы к нему отнесетесь? Любой здесь сидящий представитель любой страны? Он просто подонок - вот и все", - подчеркнул В.Путин.