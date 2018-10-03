Глава ЦБ Ирана проведет переговоры в Москве

Глава Центробанка Ирана Абдолназер Хеммати начинает в среду визит в Москву.

Планируется, что А.Хеммати проведет переговоры с российской коллегой и другими российскими официальными лицами, сообщили иранские СМИ.

В числе вопросов, которые будут обсуждаться в ходе встреч, сотрудничество банков, обмен опытом в противодействии отмыванию денег и борьбе с финансированием терроризма, отмечают СМИ.