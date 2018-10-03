Саудовская Аравия планирует в ноябре увеличить добычу нефти чуть больше, чем в октябре - Фалих

Саудовская Аравия в ноябре планирует увеличить добычу нефти чуть больше, чем в октябре, сообщил министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих на пленарном заседании "Российской энергетической недели".
"В октябре добыча Саудовской Аравии была около 10,7 млн б/с, в ноябре мы планируем чуть-чуть увеличить этот показатель. Это не одностороннее решение, мы вместе с Россией и другими партнерами решили полностью следовать нашим обязательствам и на 100% выполнять договоренности", - сказал он.
При этом он отметил, что основополагающие условия мирового нефтяного рынка на сегодня здоровы. "Моя позиция и позиция королевства по цене на нефть в том, что ее должен регулировать рынок, потому что сегодня основополагающие условия являются крайне здоровыми", - сообщил Х.аль-Фалих.
В августе, согласно данным вторичных источников, представленным ОПЕК, Саудовская Аравия добывала 10,401 млн б/с, сама страна отчиталась о добыче в 10,412 млн б/с.
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