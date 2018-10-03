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ТЭК 03.10.2018 16:42

Саудовская Аравия планирует в ноябре увеличить добычу нефти чуть больше, чем в октябре - Фалих

Саудовская Аравия в ноябре планирует увеличить добычу нефти чуть больше, чем в октябре, сообщил министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих на пленарном заседании "Российской энергетической недели".

"В октябре добыча Саудовской Аравии была около 10,7 млн б/с, в ноябре мы планируем чуть-чуть увеличить этот показатель. Это не одностороннее решение, мы вместе с Россией и другими партнерами решили полностью следовать нашим обязательствам и на 100% выполнять договоренности", - сказал он.

При этом он отметил, что основополагающие условия мирового нефтяного рынка на сегодня здоровы. "Моя позиция и позиция королевства по цене на нефть в том, что ее должен регулировать рынок, потому что сегодня основополагающие условия являются крайне здоровыми", - сообщил Х.аль-Фалих.

В августе, согласно данным вторичных источников, представленным ОПЕК, Саудовская Аравия добывала 10,401 млн б/с, сама страна отчиталась о добыче в 10,412 млн б/с.

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Тэги: САУДАРАВИЯ, ДОБЫЧА, НОЯБРЬ, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]