Саудовская Аравия планирует в ноябре увеличить добычу нефти чуть больше, чем в октябре - Фалих

Саудовская Аравия в ноябре планирует увеличить добычу нефти чуть больше, чем в октябре, сообщил министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих на пленарном заседании "Российской энергетической недели".

"В октябре добыча Саудовской Аравии была около 10,7 млн б/с, в ноябре мы планируем чуть-чуть увеличить этот показатель. Это не одностороннее решение, мы вместе с Россией и другими партнерами решили полностью следовать нашим обязательствам и на 100% выполнять договоренности", - сказал он.

При этом он отметил, что основополагающие условия мирового нефтяного рынка на сегодня здоровы. "Моя позиция и позиция королевства по цене на нефть в том, что ее должен регулировать рынок, потому что сегодня основополагающие условия являются крайне здоровыми", - сообщил Х.аль-Фалих.

В августе, согласно данным вторичных источников, представленным ОПЕК, Саудовская Аравия добывала 10,401 млн б/с, сама страна отчиталась о добыче в 10,412 млн б/с.