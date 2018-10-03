Карабахский клан может вернуться к власти в Армении – российский политолог

Решение премьер-министра Армении Никола Пашиняна прибегнуть к внеочередным парламентским выборам, вызвано риском возможной потери им власти, заявил «Интерфакс-Азербайджан» главный редактор периодического издания «Аналитика юга России», политолог Евгений Михайлов.

«Н.Пашинян понял, что теряет и без того слабые бразды правления, и именно поэтому решил сделать маневр с досрочными парламентскими выборами, надеясь, что новый парламент будет на его стороне», - подчеркнул Е.Михайлов.

По его словам, сегодняшний кризис в стране демонстрирует, что до нормального государственного устройства Армении еще далеко. «Если ничего кардинально не изменится, то время Пашиняна уйдет. Революция пожирает своих героев», - сказал Е.Михайлов.

Политолог подчеркнул, что у Н.Пашиняна очень сильные политические оппоненты, обеспеченные средствами и внешней поддержкой, достаточными для смены власти в стране. «Пашинян совершил крупный промах, пытаясь посадить Роберта Кочаряна и преследовать клан Сержа Саргсяна. Это люди, лояльные Москве, и, несмотря на все их недостатки в своей деятельности, они опирались на национальные интересы России в регионе», - отметил он, добавив, что лояльность прежнего армянского руководства курсу Кремля позволяла поддерживать стабильность в Армении.

По мнению же Е.Михайлова, Н.Пашинян, придя к власти, начал диктовать главному гаранту – России – свои правила игры, и не соблюдать ранее достигнутых договоренностей о не преследовании предыдущего руководства республики.

Российский политолог не исключает возвращения к власти в Армении «карабахского клана». «Однако, при нынешней политической обстановке не стоит этого опасаться, так как решение Карабахского вопроса – это, в принципе, прерогатива Москвы, являющейся гарантом мирного урегулирования. А на фоне благоприятных отношений со стабильным и дружественным Азербайджаном Россия, на мой взгляд, ускорит процесс урегулирования до того формата, который устроит обе конфликтующие стороны», - считает Е.Михайлов.