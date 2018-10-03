Ценные подарки от Bakcell первым 50 абонентам, посетившим новый Центр Продаж и Обслуживания компании в Загатале

Первый оператор мобильной связи и провайдер самого скоростного мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell представила очередной Центр Продаж и Обслуживания, на этот раз в Загатальском районе. Таким образом, в течение трех дней, компания открыла три центра подряд – дилерский магазин в Гейчае, и центры продаж и обслуживания в Габале и Загатале.

Bakcell осуществляет активную деятельность направленную на расширение охвата своей высокоскоростной сети 4G а также сети продаж и клиентского обслуживания во всех регионах Азербайджана. Новый Центр Продаж и Обслуживания, открытый в Загатале в рамках данной деятельности, предоставляет пользователям возможность воспользоваться полным спектром клиентских услуг, а также приобрести мобильные номера, новые модели мобильных устройств и аксессуары для телефонов.

«Компания Bakcell осуществляет масштабные проекты, чтобы предоставить жителям всех регионов Азербайджана доступ к самым инновационным продуктам и услугам, а также самому скоростному мобильному интернету в стране. Наши услуги 4G уже доступны в Загатале, что позволяет местному населению воспользоваться всеми преимуществами, надежной и высокоскоростной сети Bakcell. Я уверен, что новый центр продаж и обслуживания подарит нашим абонентам еще больше удобств и лучший клиентский опыт на рынке» отметил главный исполнительный директор Bakcell Николаи Беккерс.

Первых посетителей нового центра Bakcell ждал приятный сюрприз. Так, первые 50 абонентов воспользовавшихся услугами получили бесплатный модем 4G Data Card и месяц бесплатного интернета от компании.

Bakcell продолжит расширять охват своей телекоммуникационной сети, а также сеть дилерских магазинов и центров клиентского обслуживания, чтобы услуги самого высокого качества и самый скоростной мобильный интернет в Азербайджане стали еще доступнее для жителей всех регионов страны.

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О компании Bakcell

Первый оператор мобильной связи и ведущий провайдер мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell, предлагает широкий спектр продуктов и услуг для пользователей современных услуг мобильной связи. Bakcell предоставляет своим клиентам лучшие в своем классе услуги мобильной связи и мобильного интернета четвертого (4G) поколения.

Благодаря более чем 7000 базовых станций, сеть Bakcell охватывает 99% населения и 93% территории страны (за исключением оккупированных территорий). Компания Bakcell получила престижную награду Speedtest за «Самую Скоростную Мобильную Сеть» за первое полугодие 2018 года. Данная награда, присуждаемая всемирно-известной компанией Ookla, была вручена Bakcell за предоставление самого высокоскоростного интернета пользователям по всему Азербайджану. Компания P3 Communications, являющаяся международным лидером и самой авторитетной независимой организацией в сфере мобильного бенчмаркинга, назвала сеть Bakcell «Лучшей по итогам тестирования» (Best in Test) в Азербайджане.

Для получения дополнительной информации о продуктах и услугах Bakcell, пожалуйста, посетите www.bakcell.com или позвоните по номеру 555. Для ознакомления с пресс-релизами, посетите www.bakcell.com/az/news (или www.bakcell.com/en/news для пресс-релизов на английском языке).

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