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Регион 03.10.2018 17:03

Пашинян ведет переговоры в парламенте с партиями-самоубийцами

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в Национальном Собрании в среду вновь заявил, что внеочередные выборы в парламент должны пройти в декабре.

"Вчера мы встречались в парламенте с представителями фракций. Я сказал, что выборы должны быть проведены в декабре. Представители фракций сказали, что в случае отставки премьера они не будут выдвигать своего кандидата", - сказал Н.Пашинян в парламенте, отвечая на вопросы депутатов.

Он отметил, что в среду в СМИ появились сообщения, где представители парламентских сил утверждали обратное.

"Эти публикации не считаю проблематичными для народа. Проблемы возникнут для тех, кто делает подобные заявления. Еще 1 мая 2018 года я здесь заявил о факте самоубийства некоторых политических сил (речь идет о Республиканской партии - ИФ). Могу сказать, что ряд самоубийств продолжается (партии "Процветающая Армения" и "Дашнакцутюн" - ИФ)", - отметил Н.Пашинян.

Ранее в среду руководители парламентских фракций Республиканской партии, "Процветающей Армении", "Дашнакцутюн" высказались о предложении премьер-министра Армении провести внеочередные парламентские выборы в декабре. Они заявили против проведения выборов в декабре, заявили о возможности назначить выборы на май 2019 года, отметив в таком случае о готовности не выдвигать своего кандидата на пост главы правительства.

Только фракция "Елк", которая сформирована партией Н.Пашиняна "Гражданский договор", партией "Светлая Армения" и партией "Республика", которой руководит экс-премьер Арам Саркисян, согласна с предложением провести внеочередные выборы до конца года.

В 105-местном парламенте Армении представлены четыре фракции. Фракция Республиканской партии имеет 50 депутатских мандатов.

Руководимая одним из крупнейших предпринимателей Гагиком Царукяном фракция "Царукян" имеет 31 мандат.

Фракция "Дашнакцутюн" представлена 7 депутатами.

Фракции "Елк" принадлежат 9 мандатов.

Восемь депутатов не включены в какую-либо фракцию. После смены власти в Армении они покинули фракцию Республиканской партии.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ВЫБОРЫ, ПАРЛАМЕНТ


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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