Путин обеспокоен непредсказуемостью ситуации в мире

Президент РФ Владимир Путин заявил, что неопределенность в мире сфере политики, безопасности и экономики вызывает обеспокоенность.

"Обеспокоенность вызывает неопределенность - и в политике, в сфере безопасности и экономики", - сказал В.Путин, выступая на пленарном заседании форума "Российская энергетическая неделя".

Он отметил, что количество факторов неопределенности растет, кроме того, вызывает обеспокоенность непредсказуемость развития ситуации в мире.

Модератор уточнил у президента, имеет ли он в виду непредсказуемое поведение президента США Дональда Трампа.

"Не только. Он, конечно, вносит существенный вклад в это состояние в силу того, что является президентом крупнейшей мировой державы", - ответил В.Путин.

Президент РФ заметил, что, несмотря на рост факторов неопределенности, вызывает оптимизм здравый смысл.

"Как бы не было тяжело, люди всегда находили выход из самых сложных ситуаций, руководствуясь интересами стран, своих народов. Это цель любого правительства - обеспечить благосостояние своих граждан", - заявил В.Путин.

"Я думаю, что рано или поздно, чем раньше, тем лучше, придет осознание того, что нам нужно как можно быстрее уйти от различных противоречий, во всяком случае, от попыток решить эти противоречия какими-то неприемлемыми инструментами, способами, выходящими за рамки международного права", - заметил он.

Президент РФ подчеркнул, что необходимо укреплять ведущую роль ООН и на этой базе двигаться дальше.