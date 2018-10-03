Путин обещает строго придерживаться обязательств по Парижскому соглашению

Россия будет строго придерживаться взятых на себя обязательств по Парижскому соглашению по климату, заявил президент России Владимир Путин.
"Мы подписали соответствующие Парижские соглашения и взяли на себя обязательства. Мы все исполнили по первому этапу Киотских соглашений, сейчас на смену Киотским соглашениям приходят Парижские", - сказал он, выступая на пленарном заседании "Российской энергетической недели".
"Мы взяли на себя все необходимые обязательства и будем строго их придерживаться", - сказал президент
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»