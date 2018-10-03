Резкого роста добычи нефти в мире не будет, для наращивания мощностей компаниям нужно 4-5 лет - глава Shell

Резкого роста добычи нефти в мире не будет, поскольку у компаний пока нет свободных мощностей, считает главный исполнительный директор Royal Dutch Shell Бен ван Берден.
"Мы сейчас наблюдаем динамику цены на нефть, эта цена определенным образом обоснована. Конечно, мы будем учитывать, что мы увидим в ближайшие несколько кварталов, но резкий скачок добычи мы вряд ли ожидаем в ближайшее время. Для того, чтобы обеспечить такой скачок, нужны мощности. Свободные мощности не возникают вдруг: 4-5 лет - это как раз тот срок, который нам в данном случае оказывает услугу, то есть улучшает предсказуемость рынков", - заявил он на пленарном заседании форума "Российская энергетическая неделя".
Между тем, он отметил, ситуация с возможным вводом санкций против Ирана почти не влияет на бизнес Shell. "Мы напрямую не мониторим то, что происходит с иранской нефтью и с ее путем на рынок. Мы не считаем, что это крайне важно для нашего бизнеса. Конечно, иранский экспорт будет от этого зависеть, и вся ситуация на рынке, в том числе инструменты ценообразования", - сказал Б. ван Берден.
"В целом руководствоваться ожиданиями - это как раз то, что и делают рынки. Конечно, сейчас можно сказать, что кто-то просто строит заговор против стабильности на рынке. Но я не могу сказать, что кому-то выгодна волатильность на рынках. Вряд ли кому-то это пойдет на пользу, всем странам хотелось бы существовать в мире, где надежность инвестиций и финансовых потоков все-таки может быть гарантирована - это основа нашей работы. Поэтому стабильность это краеугольный камень", - заключил он.
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