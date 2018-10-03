Путин не считает Трампа скомпрометированным, готов работать с ним как с избранным президентом США

Россия будет работать с президентом США Дональдом Трампом как с избранным лидером Соединенных Штатов, заявил в среду президент РФ Владимир Путин.

В ходе пленарной сессии Российской энергетической недели модератор спросил В.Путина, не было бы лучше для России, если бы президентом США стал не Д.Трамп, а кто-то другой, кто "не скомпрометирован с политической точки зрения, по крайней мере, по общественному мнению".

"Во-первых, я не считаю президента Трампа скомпрометированным. Народ его избрал, народ за него проголосовал, кому-то это не нравится, кто-то не хочет уважать мнение избирателей американских, но это не наше дело, это внутреннее дело самих США", - ответил президент.

Он также отметил, что не может сказать, лучше было бы России, или нет: "Политика не терпит сослагательного наклонения, как известно. Может, было бы еще хуже, откуда мы знаем".

В.Путин подчеркнул, что необходимо исходить из того, что есть.

"И мы будем с этим работать. А хорошо это или плохо - другого президента Соединенных Штатов нет, других Соединенных Штатов тоже нет. Мы будем работать", - резюмировал российский лидер.