Пашинян опять заговорил про вето на вступление Азербайджана в ОДКБ и создание оперативной связи с президентом Алиевым

Премьер-министр Армении Никол Пашинян опять заявил, что Ереван выступит против вхождения Азербайджана в Организацию Договора о коллективной безопасности в любом статусе.

"Официального процесса нет, есть разговоры и публикации. Позиция Армении однозначная: подобные вопросы (в ОДКБ) решаются консенсусом. И естественно, в существующей военно-политической ситуации и отношениях бессмысленно даже говорить об этом вопросе", - отметил Н.Пашинян, отвечая в среду на вопросы депутатов парламента Армении.

Он также сообщил, что канал оперативной связи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым пока не заработал. "Оперативная связь пока не установлена. Но работы в этом направлении ведутся. Могу с удовлетворением отметить, что за последние дни ситуация на госгранице и линии соприкосновения несравнимо более спокойная", - сказал Н.Пашинян.