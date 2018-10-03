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Карабахский конфликт 03.10.2018 17:19

Пашинян опять заговорил про вето на вступление Азербайджана в ОДКБ и создание оперативной связи с президентом Алиевым

Премьер-министр Армении Никол Пашинян опять заявил, что Ереван выступит против вхождения Азербайджана в Организацию Договора о коллективной безопасности в любом статусе.

"Официального процесса нет, есть разговоры и публикации. Позиция Армении однозначная: подобные вопросы (в ОДКБ) решаются консенсусом. И естественно, в существующей военно-политической ситуации и отношениях бессмысленно даже говорить об этом вопросе", - отметил Н.Пашинян, отвечая в среду на вопросы депутатов парламента Армении.

Он также сообщил, что канал оперативной связи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым пока не заработал. "Оперативная связь пока не установлена. Но работы в этом направлении ведутся. Могу с удовлетворением отметить, что за последние дни ситуация на госгранице и линии соприкосновения несравнимо более спокойная", - сказал Н.Пашинян.

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Тэги: АРМЕНИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, ОДКБ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]