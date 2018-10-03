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Происшествия 03.10.2018 17:24

Полиция Баку задержала подозреваемого в краже драгоценностей на 30 тыс. манатов

Столичной полицией задержан подозреваемый в совершении крупной квартирной кражи в Баку, отмечается в хронике происшествий Министерства внутренних дел Азербайджана.

«Сотрудники Наримановского РУП столицы задержали жителя города Ширван Кямрана Дадашзаде, подозреваемого в совершении крупной кражи из дома в Наримановском районе», - отмечается в сообщении.

Он подозревается в краже 2,6 тыс. манатов и $1,2 тыс., а также драгоценностей стоимостью 30 тыс. манатов.

Ф.Исазаде

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Тэги: КРИМИНАЛ, КВАРТИРА, КРАЖА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]