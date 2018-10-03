Полиция Баку задержала подозреваемого в краже драгоценностей на 30 тыс. манатов

Столичной полицией задержан подозреваемый в совершении крупной квартирной кражи в Баку, отмечается в хронике происшествий Министерства внутренних дел Азербайджана.
«Сотрудники Наримановского РУП столицы задержали жителя города Ширван Кямрана Дадашзаде, подозреваемого в совершении крупной кражи из дома в Наримановском районе», - отмечается в сообщении.
Он подозревается в краже 2,6 тыс. манатов и $1,2 тыс., а также драгоценностей стоимостью 30 тыс. манатов.
Ф.Исазаде
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