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Регион 03.10.2018 17:50

Оппоненты премьера Армении обвиняют его в нарушении договоренностей по переговорам о выборах

Парламентская фракция возглавляемой экс-президентом Армении Сержем Саргсяном Республиканской партии считает, что премьер страны Никол Пашинян нарушил договоренность о начале переговоров по вопросу организации внеочередных парламентских выборов.

"По призыву премьер-министра вчера голосование по законопроекту "О регламенте Национального Собрания" (затрудняет роспуск парламента - ИФ) было отложено, чтобы не нарушить ход переговоров. После этого премьер-министр, нарушив договоренность о переговорах, неожиданно заявил о проведении внеочередных выборов в декабре, что заставило нас созвать внеочередное заседание и проголосовать за законопроект", - говорится в заявлении парламентской фракции, распространенном в среду.

Представители партии экс-президента отмечают, что Н.Пашинян отреагировал на это организацией на охраняемой территории Национального Собрания Армении массовой акции.

"Фактически, парламент был осажден. Несмотря на заявления премьер-министра, что свободное передвижение депутатов гарантировано, на самом деле, эти условия отсутствовали", - отмечается в заявлении.

В Республиканской партии отметили также, что премьер-министр Армении "пришел в парламент не вести диалог, а предъявил ультиматум, проинформировал об уже принятом решении провести выборы в декабре".

"В этих условиях фракция Республиканской партии не давала премьеру никаких обещаний или согласия. Мы считаем, что необходимо улучшить Избирательный кодекс, предоставить политическим силам разумное время для подготовки к выборам, что предполагает проведение выборов в мае-июне 2019 года. Считаем также недопустимыми любые проявления давления на парламент, а также подчеркиваем необходимость разрешения сложившейся ситуации политическим путем", - отмечается в заявлении.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ПРЕМЬЕР, ОППОНЕНТЫ, ПОЛЕМИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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