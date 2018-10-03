Католикос Грузии получил предложение патриарха Кирилла обсудить церковную ситуацию на Украине на всеправославном уровне

В патриархии Грузии подтверждают, что католикос-патриарх Грузии Илиа Второй получил письмо от патриарха Московского и всея Руси Кирилла, в котором звучит предложение начать обсуждение ситуации вокруг Украинской церкви на всеправославном уровне.
Как сказал журналистам в среду секретарь патриарха Грузии протоиерей Михаил Ботковели, Илиа Второй обсудит указанное письмо с архиереями.
По его информации, в письме звучит предложение, чтобы вопрос был рассмотрен на собрании православных церквей.
Секретарь предположил, что на этом собрании и Константинопольскому патриархату придется сделать разъяснения по своей позиции.
"Конечно, будет изучение этого вопроса и будет высказано мнение исходя из норм церковного права о том, насколько правильной в данном случае является позиция Константинопольского патриархата или Украинской церкви", - заявил отец Михаил.
В конце прошлой недели патриархия Грузии в связи с ситуацией вокруг вопроса предоставления автокефалии Украинской православной церкви заявила, что на данном этапе считает необходимым воздержаться от оценок и будет ждать официальной и окончательной позиции Русской церкви и Вселенского патриархата.
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