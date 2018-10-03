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Социум 03.10.2018 18:25

Президент Азербайджана поручил подготовить концепцию по восстановлению историко-культурного заповедника «Баскал»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о историко-культурном заповеднике «Баскал», сообщает сайт главы государства.

Согласно распоряжению Государственному агентству по туризму поручено в месячный срок подготовить и представить президенту обширную справку о сложившейся ситуации на территории заповедника; подготовить концепцию и проект программы действий по долгосрочной охране, консервации и восстановлению.

Также Госагентству по туризму поручено подготовить предложения по управлению историко-культурным заповедником «Баскал» в соответствии с требованиями международных стандартов.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, РАСПОРЯЖЕНИЕ, БАСКАЛ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]