Президент Азербайджана поручил подготовить концепцию по восстановлению историко-культурного заповедника «Баскал»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о историко-культурном заповеднике «Баскал», сообщает сайт главы государства.

Согласно распоряжению Государственному агентству по туризму поручено в месячный срок подготовить и представить президенту обширную справку о сложившейся ситуации на территории заповедника; подготовить концепцию и проект программы действий по долгосрочной охране, консервации и восстановлению.

Также Госагентству по туризму поручено подготовить предложения по управлению историко-культурным заповедником «Баскал» в соответствии с требованиями международных стандартов.

Б.Рустамбеков