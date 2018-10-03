Президент Азербайджана поручил подготовить концепцию по восстановлению историко-культурного заповедника «Баскал»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о историко-культурном заповеднике «Баскал», сообщает сайт главы государства.
Согласно распоряжению Государственному агентству по туризму поручено в месячный срок подготовить и представить президенту обширную справку о сложившейся ситуации на территории заповедника; подготовить концепцию и проект программы действий по долгосрочной охране, консервации и восстановлению.
Также Госагентству по туризму поручено подготовить предложения по управлению историко-культурным заповедником «Баскал» в соответствии с требованиями международных стандартов.
Б.Рустамбеков
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»