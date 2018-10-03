Цены на нефть падают на данных о запасах, Brent - ниже $84,4 за баррель

Цены на нефть эталонных марок усилили падение после публикации данных об изменении коммерческих запасов топлива в США на прошлой неделе.
Декабрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:34 МСК подешевели на $0,42 (0,5%) и торгуются на уровне $84,38 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени уменьшились на $0,44 (0,58%) - до $74,79 за баррель.
Согласно данным министерства энергетики США, запасы нефти в стране выросли по итогам прошлой недели на 7,975 млн баррелей, до 403,964 млн баррелей. Это рекордные темпы подъема показателя с начала текущего года.
Резервы бензина сократились на 459 тыс. баррелей, дистиллятов - на 1,75 млн баррелей.
Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидали повышения запасов нефти на 2,76 млн баррелей. На предыдущей неделе они выросли на 1,9 млн баррелей, подъем стал первым за шесть недель.
Также ожидалось, что резервы бензина сократились на 672 тыс. баррелей, дистиллятов - на 1,83 млн баррелей.
Накануне Американский институт нефти (API) сообщил, что товарные запасы нефти в стране на минувшей неделе выросли на 907 тыс. баррелей. Институт получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе.
Пашинян опять заговорил про вето на вступление Азербайджана в ОДКБ и создание оперативной связи с президентом Алиевым
Азербайджан исключил сотрудника латвийского турагентства из «черного списка» по Карабаху
Учрежден Координационный совет азербайджанских диаспорских организаций Франции
Президент Азербайджана поручил подготовить концепцию по восстановлению историко-культурного заповедника «Баскал»
Полиция Баку задержала подозреваемого в краже драгоценностей на 30 тыс. манатов
Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по факту ранения егерей в заповеднике
ЕС выделяет свыше 13 млн евро на развитие регионов Азербайджана
Большинство британских министров выступают за заключение торгового соглашения с ЕС
ГААД получит около 11 млн манатов на строительство автодороги на севере Азербайджана
НАТО наращивает свою корабельную группировку в Средиземном море
Бывший посол США в Таллине объяснил свою отставку несогласием с политикой Трампа
Генсек НАТО может посетить Грузию весной, чтобы лично открыть масштабные военные учения - СМИ
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
В Азербайджане отметили день рождения Сергея Есенина
Ценные подарки от Bakcell первым 50 абонентам, посетившим новый Центр Продаж и Обслуживания компании в Загатале
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»