Цены на нефть падают на данных о запасах, Brent - ниже $84,4 за баррель

Цены на нефть эталонных марок усилили падение после публикации данных об изменении коммерческих запасов топлива в США на прошлой неделе.

Декабрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:34 МСК подешевели на $0,42 (0,5%) и торгуются на уровне $84,38 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени уменьшились на $0,44 (0,58%) - до $74,79 за баррель.

Согласно данным министерства энергетики США, запасы нефти в стране выросли по итогам прошлой недели на 7,975 млн баррелей, до 403,964 млн баррелей. Это рекордные темпы подъема показателя с начала текущего года.

Резервы бензина сократились на 459 тыс. баррелей, дистиллятов - на 1,75 млн баррелей.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидали повышения запасов нефти на 2,76 млн баррелей. На предыдущей неделе они выросли на 1,9 млн баррелей, подъем стал первым за шесть недель.

Также ожидалось, что резервы бензина сократились на 672 тыс. баррелей, дистиллятов - на 1,83 млн баррелей.

Накануне Американский институт нефти (API) сообщил, что товарные запасы нефти в стране на минувшей неделе выросли на 907 тыс. баррелей. Институт получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе.