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ТЭК 03.10.2018 21:01

Германия и Франция предоставят Грузии 74 млн евро кредитов на поддержку реформ в энергетике

Грузия получит от германского государственного банка KfW и Французского агентства развития (Agence Francaise de Developpement, AFD) кредиты на общую сумму 74 млн евро для поддержки осуществляемых в стране реформ в сфере энергетики.

Соответствующие кредитные соглашения подписали в среду в Тбилиси министр финансов Грузии Иванэ Мачавариани, директор KfW в Восточной Европе, на Кавказе и в Центральной Азии Олаф Цимелка, руководитель регионального офиса AFD на Южном Кавказе Гаэле Асаяг и посол Франции в Грузии Паскаль Менью, сообщила пресс-служба грузинского Минфина.

Согласно договорам, KfW выделит финансовый ресурс в размере 49 млн евро, AFD - 25 млн евро. Эти средства полностью будут направлены в бюджет страны для осуществления в 2018-2021 годах проектов по развитию конкурентного рынка электроэнергии, освоению возобновляемой энергии и реализации рамочной программы энергоэффективности.

Германия является одним из крупнейших инвесторов и доноров Грузии. В частности, банк KfW, который работает в Грузии с 1993 года, инвестировал за это время более 750 млн евро в различные сектора экономики.

AFD - государственное финансовое учреждение и главный исполнитель официальной политики Франции по оказанию помощи развивающимся странам. AFD, штаб-квартира которого находится в Париже, финансирует и поддерживает проекты развития в более чем 90 странах, в том числе в Грузии.

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Тэги: ГРУЗИЯ, КРЕДИТЫ, ЭНЕРГЕТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]