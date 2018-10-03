Германия и Франция предоставят Грузии 74 млн евро кредитов на поддержку реформ в энергетике

Грузия получит от германского государственного банка KfW и Французского агентства развития (Agence Francaise de Developpement, AFD) кредиты на общую сумму 74 млн евро для поддержки осуществляемых в стране реформ в сфере энергетики.
Соответствующие кредитные соглашения подписали в среду в Тбилиси министр финансов Грузии Иванэ Мачавариани, директор KfW в Восточной Европе, на Кавказе и в Центральной Азии Олаф Цимелка, руководитель регионального офиса AFD на Южном Кавказе Гаэле Асаяг и посол Франции в Грузии Паскаль Менью, сообщила пресс-служба грузинского Минфина.
Согласно договорам, KfW выделит финансовый ресурс в размере 49 млн евро, AFD - 25 млн евро. Эти средства полностью будут направлены в бюджет страны для осуществления в 2018-2021 годах проектов по развитию конкурентного рынка электроэнергии, освоению возобновляемой энергии и реализации рамочной программы энергоэффективности.
Германия является одним из крупнейших инвесторов и доноров Грузии. В частности, банк KfW, который работает в Грузии с 1993 года, инвестировал за это время более 750 млн евро в различные сектора экономики.
AFD - государственное финансовое учреждение и главный исполнитель официальной политики Франции по оказанию помощи развивающимся странам. AFD, штаб-квартира которого находится в Париже, финансирует и поддерживает проекты развития в более чем 90 странах, в том числе в Грузии.
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