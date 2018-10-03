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Дальнее зарубежье 03.10.2018 21:21

Помпео по-прежнему считает поставку С-300 в Сирию серьезной эскалацией напряженности

Госсекретарь США Майк Помпео повторил в среду, что рассматривает поставки Россией комплексов ПВО С-300 в Сирию как эскалацию напряженности в регионе.

"Я по-прежнему считаю, что это угроза для районов, которых это касается. Это угрожает стабильности на Ближнем Востоке. И мы считаем это серьезной эскалацией", - заявил он на пресс-конференции в Вашингтоне, отвечая на вопрос журналиста об С-300.

При этом М.Помпео отказался сообщить, какие ответные шаги могут предпринять США. "У меня нет комментариев по поводу того, как мы будем решать этот вопрос", - заявил глава госдепа.

Ранее М.Помпео уже называл доставку в Сирию С-300 серьезной эскалацией напряженности.

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Тэги: США, СИРИЯ, С/300


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]