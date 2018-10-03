Помпео по-прежнему считает поставку С-300 в Сирию серьезной эскалацией напряженности

Госсекретарь США Майк Помпео повторил в среду, что рассматривает поставки Россией комплексов ПВО С-300 в Сирию как эскалацию напряженности в регионе.

"Я по-прежнему считаю, что это угроза для районов, которых это касается. Это угрожает стабильности на Ближнем Востоке. И мы считаем это серьезной эскалацией", - заявил он на пресс-конференции в Вашингтоне, отвечая на вопрос журналиста об С-300.

При этом М.Помпео отказался сообщить, какие ответные шаги могут предпринять США. "У меня нет комментариев по поводу того, как мы будем решать этот вопрос", - заявил глава госдепа.

Ранее М.Помпео уже называл доставку в Сирию С-300 серьезной эскалацией напряженности.