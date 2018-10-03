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ТЭК 03.10.2018 22:29

ING повысил прогноз цены Brent в IV квартале до $85 с $75 за баррель

Цены на нефть будут по-прежнему иметь хорошую поддержку в оставшуюся часть текущего года, полагает аналитик ING Уоррен Паттерсон.

В связи с этим он улучшил прогноз для котировок на четвертый квартал до $85 за баррель с ранее ожидавшихся $75 за баррель.

По мнению эксперта, сокращение поставок из Ирана превысило прогноз, при этом существуют неопределенности относительно способности ОПЕК нарастить добычу в краткосрочной перспективе, сообщило агентство Bloomberg.

"Нам сложно найти катализатор, который оказал бы существенное давление на рынок в ближайшее время", - сказал он.

Тем не менее, ING ожидает уменьшения цен в 2019 году. Рисками для роста спроса на нефть являются торговые конфликты, высокие нефтяные цены и ослабление курсов валют emerging markets.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНЫ, ПРОГНОЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]