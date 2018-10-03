ING повысил прогноз цены Brent в IV квартале до $85 с $75 за баррель

Цены на нефть будут по-прежнему иметь хорошую поддержку в оставшуюся часть текущего года, полагает аналитик ING Уоррен Паттерсон.
В связи с этим он улучшил прогноз для котировок на четвертый квартал до $85 за баррель с ранее ожидавшихся $75 за баррель.
По мнению эксперта, сокращение поставок из Ирана превысило прогноз, при этом существуют неопределенности относительно способности ОПЕК нарастить добычу в краткосрочной перспективе, сообщило агентство Bloomberg.
"Нам сложно найти катализатор, который оказал бы существенное давление на рынок в ближайшее время", - сказал он.
Тем не менее, ING ожидает уменьшения цен в 2019 году. Рисками для роста спроса на нефть являются торговые конфликты, высокие нефтяные цены и ослабление курсов валют emerging markets.
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