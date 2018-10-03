В Будапеште требуют, чтобы Евросоюз не ставил "палки в колеса" поставкам российского газа, поставляемого через "Турецкий поток", заявил в среду глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

"Мы требуем, что Западная Европа и Брюссель не ставили "палки в колеса", чтобы мы с юга получили такую возможность, как Западная Европа с севера получит новый маршрут, так мы хотим получить его с юга", - заявил он на пресс-конференции в Москве по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Он напомнил, что Венгрия с Сербией и Болгарией условились развивать "свою сеть таким образом, чтобы, когда вторая линия "Турецкого потока" будет построена", у этих стран тоже была возможность покупать газ.