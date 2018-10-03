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Дальнее зарубежье 03.10.2018 22:50

В Венгрии требуют от ЕС не препятствовать поставкам российского газа через "Турецкой поток"

В Будапеште требуют, чтобы Евросоюз не ставил "палки в колеса" поставкам российского газа, поставляемого через "Турецкий поток", заявил в среду глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

"Мы требуем, что Западная Европа и Брюссель не ставили "палки в колеса", чтобы мы с юга получили такую возможность, как Западная Европа с севера получит новый маршрут, так мы хотим получить его с юга", - заявил он на пресс-конференции в Москве по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Он напомнил, что Венгрия с Сербией и Болгарией условились развивать "свою сеть таким образом, чтобы, когда вторая линия "Турецкого потока" будет построена", у этих стран тоже была возможность покупать газ.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: ВЕНГРИЯ, ЕС, РОССИЯ, ГАЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]