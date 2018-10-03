Во Франции подготовили законопроект на случай провала соглашения Лондона и Брюсселя о Brexit

Правительство Франции подготовило законопроект на случай, если Евросоюз и Великобритания не смогут достигнуть соглашения об условиях Brexit, сообщают местные СМИ.
Министр по европейским делам при МИД Франции Натали Луазо представила проект на заседании совета министров. "Хорошее соглашение по выходу Великобритании все еще возможно, но мы должны быть готовы к любым сценариям, в том числе, на случай отсутствия соглашения", - сказала Н.Луазо.
"Наш долг перед согражданами, компаниями, а также британцами, живущими во Франции, - подготовиться к любым возможным ситуациям", - добавила министр.
Она отметила, что подготовительные работы ведут другие страны-члены ЕС, а также Великобритания.
По ее словам, законопроект нацелен на защиту прав французов, которые прожили в Великобритании, и после Brexit, вероятно, вернутся во Францию, а также британцев, находящихся на французской территории, с той целью, чтобы "они не оказались в непонятной ситуации" 30 марта 2019 года.
Н.Луазо, говоря о передвижении людей и товаров после выхода Великобритании из ЕС, отметила, что Франция выступает за свободный проезд, в частности, по туннелю под Ла-Маншем.
Ожидается, что на рассмотрение французского сената документ будет передан в ноябре.
По данным европейских СМИ, в Великобритании живут около 300 тыс. французов, на территории Франции - примерно 200 тыс. британцев.
В ходе референдума в июне 2016 года большинство жителей Британии высказалось за выход страны из состава ЕС. Ожидается, что Великобритания и ЕС в октябре-ноябре 2018 года завершат переговоры и согласуют договоренность о выходе Великобритании из ЕС. Однако в последнее время политики все реже выражают уверенность в том, что этот срок удастся соблюсти.
Великобритания официально завершит процесс выхода из Евросоюза 29 марта 2019 года.
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