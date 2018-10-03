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Регион 03.10.2018 23:25

Генсек НАТО может посетить Грузию весной, чтобы лично открыть масштабные военные учения - СМИ

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил готовность посетить в марте будущего года с визитом Грузию, сообщает грузинский Первый канал.

По информации телеканала, Й.Столтенберг заявил об этом в среду в Брюсселе на встрече с министром обороны Грузии Леваном Изория.

Сообщается, что Й.Столтенберг планирует присутствовать на открытии масштабных учений НАТО и партнеров альянса в Грузии.

Ранее в среду после встречи с Й.Столтенбергом Л.Изория заявил журналистам, что на встрече обсуждались планы проведения в 2019 году в Грузии учений, в которых планируется участие 28 стран.

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Тэги: НАТО, ГЕНСЕК, ГРУЗИЯ, УЧЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]