Генсек НАТО может посетить Грузию весной, чтобы лично открыть масштабные военные учения - СМИ

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил готовность посетить в марте будущего года с визитом Грузию, сообщает грузинский Первый канал.
По информации телеканала, Й.Столтенберг заявил об этом в среду в Брюсселе на встрече с министром обороны Грузии Леваном Изория.
Сообщается, что Й.Столтенберг планирует присутствовать на открытии масштабных учений НАТО и партнеров альянса в Грузии.
Ранее в среду после встречи с Й.Столтенбергом Л.Изория заявил журналистам, что на встрече обсуждались планы проведения в 2019 году в Грузии учений, в которых планируется участие 28 стран.
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